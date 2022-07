Este fim de semana promete muito alto-astral com a estreia do novo time do É de Casa. A partir deste sábado (9), o programa passa a ser comandado por Maria Beltrão, ao lado de Rita Batista, Thiago Oliveira e Talitha Morete, mais uma novidade das Super Manhãs da TV Globo. Com um time diverso, formado por profissionais de diferentes editorias e trajetórias, o É de Casa ajuda o público a mergulhar no fim de semana de forma leve, descontraída, sem deixar de lado a informação.

Maria, que migra do jornalismo da Globo News, onde atuou nos últimos 25 anos, tem como marca o carisma e a irreverência, além da experiência no ao vivo e em longas transmissões, como Oscar e carnaval. “Posso dizer que a minha especialidade é ficar ao vivo, no ar, por muito tempo. Essa parte é o famoso ‘tá tranquilo, tá favorável’”, brinca.

Rita Batista, por sua vez, traz seu “tempero” baiano e uma longa experiência no jornalismo local e como repórter dos matinais da TV Globo. “Estou ‘cerejando’ o bolo dos 18 anos de carreira fazendo parte do time de apresentadores do É de Casa”, comemora. Thiago Oliveira, que começou no rádio e fez parte do Esporte da Globo, agora realiza o sonho de seguir carreira no entretenimento. “Eu vivi grandes momentos no esporte, com grandes eventos, mas o É de Casa é um importante desafio na minha carreira, porque migrar para o entretenimento é uma outra história”, revela.

Quem já está acostumada com essa “maratona” é Talitha Morete, que não esconde a alegria pela nova fase do programa e de sua trajetória: “É o momento em que me sinto mais realizada na carreira. Estou concretizando de fato um sonho, ao lado de pessoas que tanto admiro.” Em entrevista, o time de apresentadores revela as expectativas para a estreia e a relação com o programa. Confira:

Como define o É de Casa?

Maria: O É De Casa é um deleite de sábado. É aquele programa que faz você começar bem o fim de semana, com uma mescla de variedades, jornalismo, serviço, fala dos diferentes cantos do Brasil. É um programa que está de olho nos problemas da sociedade, mas que tem leveza, o que me atrai muito. E fora que dá uma fome danada com as receitas incríveis exibidas bem pertinho do almoço (risos).

Thiago: O É de Casa é um programa que informa, dá dicas e ideias, acolhe e eleva a autoestima da família, porque ali se debatem os problemas que acontecem no dia a dia, os assuntos do momento. É uma reprodução do que acontece em muitas casas.

O que você destaca no programa?

Maria: Gosto da culinária, do Bicholândia, do Belezas da Terra, e sempre adorei quando os apresentadores interagem entre si e com a Tati Machado, que deixa a conversa muito animada.

Rita: Eu gosto muito do palco, do papo e das entradas ao vivo dos mais variados lugares do País. As especificidades – esse país é muito grande e nós temos esse desafio todo sábado de dar o máximo de Brasil para o Brasil.

Talitha: Adoro o serviço que damos para quem nos assiste. É um programa que fala para muita gente e tem uma visibilidade enorme. A gente chega na casa das pessoas, falamos de tudo um pouco e cada um se identifica de uma forma. Também adoro o quadro Viva o Verde.

Thiago: Recentemente comecei a me dedicar às plantas, depois que reformei a minha casa, a primeira que posso chamar de minha. Então comecei a ficar ligado em todas as dicas de cuidado com elas. E, claro, a cozinha: eu sou apaixonado pela cozinha, gosto de me aventurar; e no É de Casa temos muitas dicas para o preparo de diversos pratos.

Como tem sido viver esse momento?

Maria: Estou naquela delícia da adrenalina, daquela fase da transição. Foi muito difícil deixar o Estúdio I, tanto que fui maturando a decisão por quatro anos. Sabe aquele balanço que fazemos em determinadas idades? Aconteceu comigo quando me aproximei dos 50 anos. Afinal, foram 25 anos de Globo News, eu e o canal crescemos juntos. Foi uma grande catarse, uma grande reflexão. O que me atraiu foi a novidade, foi fazer algo diferente e claro que estar na TV Globo é mais um presente dentro dessa história.

Rita: Estou “cerejando” o bolo dos 18 anos de carreira fazendo parte do time de apresentadores do É de Casa. Acredito que as pessoas pretas na TV têm um papel essencial de mostrar aquela máxima de que representatividade importa, de que estamos em todos os lugares e em lugares de poder também no audiovisual. A diversidade é que traz a riqueza.

Thiago: Eu vivi grandes momentos no esporte, com grandes eventos, mas o É de Casa é um importante desafio na minha carreira, porque migrar para o entretenimento é uma outra história. E, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande que carrego, porque não estou sozinho, mas com milhões de pretos e pretas, valorizando o nosso espaço, o nosso protagonismo, nossa história, nossa cultura. Temos ainda muita coisa para conquistar.

Como é a relação com a sua casa? Curte cozinhar? Gosta de plantas?

Rita: Eu gosto de cozinhar, mas sem obrigação. Sou boa em descobrir bons cozinheiros e cozinheiras. Sou filha de uma casa que cozinha muito: minha avó, minha mãe, nós cozinhamos muito. Eu gosto de montar casa, de reciclar móveis, de catar as coisas no lixo – sou do garimpo. Catar, reformar, montar, ter ideias, sair do óbvio, reaproveitar: eu gosto disso em casa.

Talitha: Moro sozinha desde os 18 anos, e gosto de cuidar da minha casa, de tê-la sempre organizada e limpinha. Amo plantas, amo flores, acho que traz uma energia muito boa. Por conta da pandemia, passei a trabalhar mais em casa, faço reunião, gravo muita coisa e, quando não estou trabalhando, lavo louça, organizo a casa, dou uma limpada, coloco o som alto, é quase uma terapia.