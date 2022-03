Magazine Novo Batman, com Robert Pattinson, tem pré-estreia nesta terça-feira nos cinemas Longa, dirigido por Matt Reeves, deve abrir uma nova era do Homem-Morcego nas telonas

Ele é um dos personagens mais importantes da cultura pop e é um herói que vive no imaginário até mesmo do público que não é ligado em quadrinhos, séries, jogos de videogames e filmes. O Batman, que estreia nos cinemas em sessão de pré-estreia nesta terça-feira em algumas cidades do País, é um ícone, status que alcançou ao longo de seus mais de 80 anos de existênci...