Pouco mais de 24 horas após o lançamento do clipe da música Nem Namorado e Nem Ficante, da dupla Israel & Rodolffo com participação de Maiara & Maraisa, o vídeo já acumula quase 2 milhões de visualizações no Youtube. A música faz parte do projeto Ao Vivo em Brasília e foi divulgada nas redes sociais nesta sexta-feira (27), ao meio-dia.

Na tarde deste sábado (28), o videoclipe figura em 14º no ranking de músicas mais escutadas no Youtube, com 1,8 milhão de acessos. Nas próximas semanas, outras três faixas do projeto serão lançadas: Chegou um Áudio, Deixa Bater e Eu Não Vou Ta Lá, terão seus videoclipes divulgados nas próximas três quintas-feiras, também ao meio-dia.

As músicas foram gravadas em Brasília, em outubro do ano passado. Também participam do projeto a cantora e ex-BBB Juliette e o cantor Kevinho. O lançamento de sexta é uma composição de Dani Lima, Kito, Rafaela Miranda e Júnior Silva,

Aposta

Após o sucesso de Batom de Cereja, lançada enquanto o cantor Rodolfo participativa do Big Brother Brasil 2021, Nem Namorada e Nem Ficante é a nova aposta de sucesso da dupla e já demonstra que tem potencial para tanto. O videoclipe de Batom de Cereja no Youtube acumula mais de 400 milhões de visualizações.



