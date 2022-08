A programação dos canais de televisão por assinatura trazem duas estreias na noite deste sábado (20). No Telecine, vai ao ar, às 22 horas, a divertida animação Sing 2, que foi aos cinemas em janeiro deste ano. A segunda estreia traz Tom Holland (Homem-Aranha) como protagonista. Trata-se de ação Uncharted - Fora do Mapa, exibida em fevereiro nas telonas. Se você curte um revival, o Canal Brasil exibe esta noite do drama biográfico Chico Xavier, que conta a vida do médium. Por fim, tem comédia no Studio Movie, que às 20 horas leva a ar o longa-metragem Bons Meninos.