Magazine Nutricionistas explicam mitos e verdades sobre a proteína Nutriente fundamental para o funcionamento do organismo, é preciso atenção para quantidade e qualidade da proteína consumida no dia a dia.

As dietas hiperproteicas vem ganhando cada vez mais adeptos por acelerar a perda de peso e o ganho da massa muscular. No entanto, a atenção para o consumo adequado do nutriente deve ir muito além de objetivos pontuais e interfere na saúde do indivíduo ao longo de toda a vida, de crianças a idosos. Isso porque as proteínas desempenham papéis importantes na manutenção d...