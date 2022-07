Magazine 'O Acontecimento' revisita o aborto clandestino da best-seller Annie Ernaux em longa-metragem Longa de Audrey Diwan, que ganhou o Leão de Ouro no último Festival de Veneza, chega aos cinemas nesta quinta-feira (7), mas teve pré-estreia no Festival Varilux de Cinema Francês

Uma jovem universitária está grávida. Ela não quer o filho, mas o aborto é proibido, e tanto mulheres que o fazem quanto as pessoas que as ajudam cometem um crime. Ela então corre contra o tempo para descobrir como fazer um aborto clandestino, que começa na cama da casa de uma desconhecida, passa pelo vaso sanitário do alojamento estudantil e acaba no hospital...