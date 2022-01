Magazine O adeus a Ronnie Spector, lenda do pop sessentista Líder e vocalista da banda Ronettes, imortalizada pela canção 'Be My Baby', morre aos 78 anos

A despedida de uma diva do pop dos aos 1960 marca este início deste 2022. A cantora norte-americana Ronnie Spector, líder da banda Ronettes, morreu na quarta-feira (12) aos 78 anos em decorrência de um câncer. Mas a voz da artista está imortalizada em canções como Be My Baby, hit que atravessa gerações.“Ronnie viveu sua vida com um brilho nos olhos, uma atitude cora...