Magazine O Brasil inteiro está vendo! Elenco heterogêneo que mistura pessoas comuns com celebridades promete parar o País

Todo mundo sabe que o Big Brother é um formato de reality show da TV holandesa que se espalhou feito rastro de pólvora por todo mundo. No Brasil, a TV Globo estreou a versão nacional em 2002. A atração, inspirada no nome de um personagem do livro 1984, de George Orwell, não poderia ter encontrado terreno mais fértil. O programa é um dos mais populares da TV. Termômetro d...