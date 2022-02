Magazine 'O Golpista do Tinder': goianos comentam filme e dão dicas para evitar ciladas Sucesso no Netflix, documentário alerta para criminosos que usam relacionamentos para extorquir dinheiro de vítimas. Goiás tem registro de casos variados de golpes em decorrência de webnamoros

Um homem sedutor, romântico, magnético, que conquistou e enganou mulheres que conheceu por meio de um aplicativo de relacionamentos. À primeira vista, a história do filme O Golpista do Tinder, da diretora Felicity Morrisse, se assemelha a relatos que são vistos com certa frequência no noticiário policial. Mas em menos de 20 dias, o documentário alcançou o topo das ...