Magazine 'O Golpista do Tinder': ideal do príncipe encantado Autoras de livro sobre relacionamentos virtuais analisam filme e vítima goiana relata que "se apaixonou por uma ilusão”

O que se vê no documentário O Golpista do Tinder são três mulheres bonitas, jovens e bem-sucedidas. Como elas puderam cair na lábia de um golpistas e repassar altas quantias em dinheiro? Especialistas em relacionamentos virtuais, a psicóloga Máris Eliana e a jornalista Dalvina Nogueira, têm acompanhado de perto os desdobramentos do documentário. Para as autoras do ...