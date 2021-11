Magazine O lirismo de Darcy França Denófrio Livros para conhecer a produção poética da autora

Voo Cego, Editora UFG, 1980Venceu o Prêmio Estadual Cora Coralina de 1981, da União Brasileira de Escritores. São 42 poemas, com escrita que chama a atenção pela quase obsessiva preocupação com o uso do hífen, utilizado na ligação, aproximação e paralelismo de palavras contrastantes ou complementares. Amaro Mar, Editora Itatiaia, 1988Com a obra, recebe...