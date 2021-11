Magazine “O machão está com os dias contados”, diz Mary del Priore Autora e historiadora falará sobre violência contra a mulher em conferência do projeto 'Diálogos Contemporâneos' , na segunda-feira (15/11), às 19 horas, no Teatro Goiânia.

Da imperatriz Leopoldina à cantora Marília Mendonça, a história das mulheres no Brasil é construída, segundo a historiadora Mary del Priore, por sobreviventes e guerreiras. É sobre a construção da violência contra elas que a autora vai falar durante conferência no projeto Diálogos Contemporâneos, na segunda-feira, às 19 horas, no Teatro Goiânia. A entrada é franca e ...