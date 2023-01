O que mudou do Tadeu Schmidt estreante no BBB 22 para o Tadeu que chega ao BBB 23?

O Tadeu do BBB 22 estava prestes a descobrir como era o programa. Por mais que eu assistisse ao reality, não tinha como saber como cada coisa funcionava tecnicamente ou como eu tinha de me preparar para cada momento. O Tadeu do BBB 23 já aprendeu tudo isso, já sabe como se preparar, já sabe como funciona cada questão técnica, de áudio, de vídeo, de delay, de comunicação. Então, o Tadeu do BBB 23 está muito mais tranquilo e, certamente, vai curtir ainda mais. No ano passado, eu estava muito atento em entender tudo e focado em experimentar, em descobrir... Agora, não. Já sei como as coisas funcionam e estou ansioso para curtir muito desde os primeiros momentos.

O que mais te surpreendeu e te cativou no programa?

O que mais me impressionou no BBB foi o poder que ele tem de mexer com as pessoas. É incrível, é algo que só o futebol também consegue fazer: ter torcida, exaltar os ânimos, virar assunto o dia inteiro. Qualquer coisa que acontece no BBB se torna relevante na vida das pessoas. Também chamou muito a minha atenção a emoção que vemos nos participantes, aquelas pessoas que estão vivendo ali um momento único na vida delas. Mesmo os integrantes do Camarote, que já são conhecidos, vivem uma experiência transformadora. Fazer parte desse momento é um privilégio extraordinário.

Qual novidade desta edição você acha que vai movimentar mais a disputa?

Eu estou muito animado com o fato de as estalecas possibilitarem aos participantes comprar um poder no jogo – acho que vai ser muito interessante. E também com o ineditismo de o prêmio ir mudando durante a temporada. Isso é uma grande novidade, nunca teve, e vai ser muito legal! Vai mexer mais ainda com os participantes.

Qual o maior desafio da sua função de apresentador do Big Brother Brasil?

O maior desafio, que eu mesmo me impus, foi o de ser justo. Me preocupo em não interferir no jogo, em apenas coordenar as dinâmicas para que elas fluam bem.

Sabemos que os “textões” de eliminação são um ponto alto para você no BBB. É o momento que mais curte na rotina do programa?

O momento da eliminação é mesmo o meu preferido. É até estranho falar isso, porque alguém está indo embora ali, mas faz parte do jogo. Eu gosto pelo fato de ser um momento decisivo. É uma hora de muita energia, atenção, tensão e emoção. Existe uma concentração de todo mundo em torno daquele resultado, das palavras que estão sendo ditas. Então, é realmente o meu momento preferido e eu capricho o máximo que posso. Desde o domingo, quando se forma o paredão, eu começo a pensar em como vai ser o discurso, que estilo vou usar. Mas tem muitos momentos legais no BBB. Eu adoro as provas, talvez pelo meu histórico com o esporte; a família toda é de atletas. Eu até hoje sou um atleta amador e sou apaixonado por esporte. A competição do BBB é como um esporte em que eu sou, ao mesmo tempo, o juiz, a confederação da modalidade, porque preciso passar as regras, e o narrador. É muito legal, eu curto muito a vibração das provas. Curto muito também o papo com os participantes. Não dá tempo de ficar conversando tanto – por mim, a gente faria 20 minutos só de conversa – mas eu acho o maior barato, adoro!

Como tem sido a troca com o público desde a última edição?

É muito melhor do que eu poderia sonhar! Eu sabia da exaltação dos ânimos dos fãs com o BBB, e é impossível passar a temporada sem receber uma crítica; é natural. Mas se colocar em uma planilha todos os comentários negativos – que não são de todo ruim, porque é bom ouvir da pessoa que algo não foi legal e tentar ajustar. Quando alguém faz uma análise com educação eu acho superlegal, busco avaliar para tentar melhorar e fazer diferente – em comparação com o que eu recebi de carinho... caramba, eles somem! É como colocar uma bolinha de gude ao lado de um caminhão. Eu recebi carinho demais, muito mais do que achava que poderia receber. Foi emocionante e importante para mim durante o BBB, porque é um período de bastante dedicação, e essa resposta do público me dá força. E depois do BBB, como as pessoas vieram falar comigo que adoraram a minha apresentação do programa! Trouxeram algum elogio, uma palavra de carinho. Essa é uma das coisas que eu vou levar para sempre na minha memória.