O POPULAR acompanhou uma das últimas apresentações de Marília Mendonça. Com o bom-humor e energia típicos da cantora, ela embalou a live de festa junina em comemoração aos 29 anos do Sicoob UniCentro Br.

O show foi realizado no dia 19 de junho, sábado, às 20h, com apresentação do ator Otaviano Costa. Durante quase 1 hora, a Rainha da Sofrência cantou seus maiores sucessos e até composições que ficaram famosas na voz de outros artistas, como Batom de Cereja e Esquema Preferido.

Para a noite desta sexta-feira (5), estava marcada uma apresentação em Caratinga (MG) e para este sábado (6) em Ouro Branco (MG), a cerca de 250 quilômetros de distância. Outros shows estavam marcados para cidades de Minas Gerais: Divinópolis (12), Capitólio (13) e Taiobeiras (20).

A cantora também tinha um tour na Europa marcado para o fim de novembro: dia 25 de novembro em Londres (Inglaterra), 26 em Bruxelas (Bélgica), 27 em Zurich ( Suíça ), 28 em Porto (Portugal) e 29 em Lisboa. Essas apresentações já estavam marcadas para março de 2021, mas foram adiadas em função do avanço da Covid-19.

Aos 26 anos, a cantora morreu na tarde desta sexta-feira (5) após a queda de uma aeronave em uma cachoeira na Serra de Caratinga no interior de Minas Gerais. Todas as cinco pessoas que estavam na aeronave - um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto - morreram no pouso forçado.

Marília deixa o filho de 1 ano e 11 meses.