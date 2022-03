Em 2021, O POPULAR, que teve sua semente inicial na antiga capital de Goiás, publicou uma série de reportagens mensais para marcar as duas décadas de conquista do título concedido pela Unesco, contemplando seus mais diferentes aspectos. O resultado dessa apuração será, agora, reunido como um presente aos nossos leitores, com o lançamento do e-book Cidade de Goiás – 20 Anos Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, que estará disponível para download gratuito no site do jornal. É um documento que registra esse momento ímpar e que aponta para as perspectivas do futuro da nossa Vila Boa.

As reportagens revelam elementos que fizeram da antiga capital do Estado uma das poucas cidades do País a ostentar o título internacional mais importante que qualquer lugar pode receber. Com o e-book, assinado pelo jornalista Rogério Borges, projeto gráfico de André Rodrigues e edição de Silvana Bittencourt, Gabriela Lima e Rodrigo Alves, vocês poderão fazer uma viagem pela história, pela religiosidade, pelos relatos orais, pelos personagens, pela arquitetura, pelo meio ambiente, pelos sabores, bordados, sons e lendas de um espaço com atmosfera única e que, nessas duas últimas décadas, uniu transformação e tradição.

Em quase um ano de apuração, mesmo com as dificuldades impostas pelas restrições devidas à pandemia, a equipe de O POPULAR investigou os bastidores da concessão do título pela Unesco, entrevistou os principais personagens envolvidos naquele projeto que, de início, parecia ambicioso demais e buscou na memória dos moradores de Goiás seus afetos mais profundos em relação à cidade. A equipe de repórteres fotográficos do jornal, capitaneados pelo editor Weimer Carvalho, trouxe ângulos belos e desconhecidos de um lugar que une poesia, história e sentimentos poderosos, como gratidão e fé.

Nesta leitura que O POPULAR oferece ao seu público, há uma Goiás que nem sempre está nas manchetes, mas sim nas lembranças, nas vivências muito pessoais e que fazem com que seus habitantes cuidem da cidade de formas diferentes, lúdicas e comprometidas com o passado, o presente e o futuro, preservando um lugar que ajuda a contar suas trajetórias, que influenciou suas existências e interferiu, desde sempre, na cultura de todo o Estado. Goiás é reconhecida por abrigar uma multiplicidade de estilos em seu casario, em suas igrejas, mas essa pluralidade também está nas pessoas.

Portanto, convidamos você para essa viagem. Vamos conhecer melhor a Vila Boa que existiu ontem, a Vila Boa que testemunhamos hoje e a Vila Boa que desejamos para o amanhã. Em cada pedra, em cada reza, em cada depoimento, em cada canto, em cada janela, em cada altar, em cada procissão, em cada semblante, Goiás se revela em sua riqueza, despertando nostalgias e curiosidades, provocando sensações com aromas e gostos, com contemplações e festas. São 20 anos da maior das conquistas e o e-book faz essa radiografia, em uma justa homenagem à cidade que ajuda a definir quem somos.