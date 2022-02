Magazine O que o Marista tem? Vídeo do Canal Porta dos Fundos faz piada com frequentadores de bares do setor. Brincadeiras à parte, O POPULAR destaca a pluralidade do bairro goianiense

Conhece a expressão “dar uma maristada”? Quem navegou pelas redes sociais nos últimos dois dias deve ter esbarrado com o termo por aí após o vídeo “Paraibada” ir ao ar no canal do YouTube do Porta dos Fundos na quinta-feira (3). Na esquete, o personagem interpretado por Antonio Tabet, que também assina o roteiro, conversa com um amigo e apresenta neologismos para serem usad...