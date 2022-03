Magazine O samba fica por conta de Márcio Cortez no Lowbrow

O cantor, compositor e cavaquinista Márcio Cortez é quem comandará o Fuá Encontro de Sambistas, nesta quinta-feira (24), no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O show, que começa às 21 horas, também contará com a participação dos músicos convidados Pedro Jordão, Leonardo Ribeiro, Rafael Marques, Cauã Casonato e Cleiton José. Natual de São Paulo, Márcio Cortez começou a se in...