A franquia O Senhor dos Anéis vai ganhar novos capítulos nos cinemas. A Warner Bros., a New Line Cinema e a Middle-Earth Enterprises, gerenciada pela Embracer Group, acertaram um acordo que vai viabilizar a produção de novos filmes baseados no universo criado por J.R.R. Tolkien, incluindo a trilogia de livros e O Hobbit.

O anúncio foi feito por David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, durante uma reunião com acionistas da companhia. O executivo já havia acenado para a possibilidade de mais filmes da série durante uma reunião em novembro.

Responsáveis pelo gerenciamento da divisão de cinema da Warner, Michael De Luca e Pamela Abdy ainda afirmaram no evento que não há qualquer interesse do estúdio em voltar ao que Peter Jackson produziu. A ideia, segundo os executivos, é de “convidar os fãs” a se aprofundar no universo da Terra-Média, que tem uma boa porção “inexplorada” pelo público.

O estúdio não divulgou datas de lançamento para as futuras produções da franquia, além de detalhes sobre onde exatamente a história vai se passar.

O acordo acontece 20 anos depois do estúdio terminar de lançar a trilogia de filmes produzida e dirigida por Jackson, que foi um fenômeno de bilheteria e levou 17 estatuetas do Oscar -incluindo o de Melhor filme para O Retorno do Rei, em 2004 - levando 11 estatuetas, vencendo todas as categorias em que foi indicado. A Warner voltou ao universo de Tolkien na década passada com o lançamento de três filmes baseados em O Hobbit, em parceria com a MGM e novamente comandados por Jackson.

Os novos filmes também surgem na esteira da aquisição dos direitos gerais de licenciamento dos livros pela Embracer Group, que já havia acertado com a New Line a produção de um longa de animação, The War of the Rohirrim.

O cenário, porém, é muito diferente da produção dos filmes originais. A começar pela Amazon, que tem direitos parciais sobre livros relacionados à franquia para produzir O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. A série está em andamento no Prime Video, plataforma de streaming da companhia.

Mas os direitos de personagens icônicos dos livros, como Gandalf, Frodo e Gollum, estão sob tutela da Warner.