Magazine “O sertanejo atual está carente de romantismo”, diz Chrystian, que fará Show Raízes em Goiânia Em estreia da carreira solo, cantor se apresenta na capital, nos dias 3 e 4 de dezembro, juntamente com Paraná (da dupla Chico Rey e Paraná) e Milionário (da dupla Milionário e José Rico)

“Como está o tempo em Goiânia? Está muito quente ou chovendo bastante? Está fazendo frio? Estou querendo saber para decidir que roupa eu vou levar para usar no show. Estou ansioso demais.” Essas foram as primeiras palavras do cantor Chrystian na entrevista que concedeu por telefone ao POPULAR. O goiano, que durante 40 anos formou dupla com o irmão Ralf, uma das parce...