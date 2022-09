Trazendo personagens que voltam ao ar depois de dez anos e alimentam o lado nostálgico dos fãs de #Steloisa, o núcleo da delegacia de Travessia, que estreia no dia 10 de outubro, na TV Globo, também vem a público recheado de novidades. A começar por Helô (Giovanna Antonelli) e Stenio (Alexandre Nero) que, além de viverem a divertida história de idas e vindas enquanto casal, agora têm envolvimento direto na trama de Brisa (Lucy Alves) e na rivalidade entre Guerra (Humberto Martins) e Moretti (Rodrigo Lombardi). A pedido de Creusa (Luci Pereira), madrinha de Brisa, é a delegada Helô quem investiga a deepfake que transforma a maranhense em uma suposta criminosa. Já Stenio é o advogado que representa Moretti no Brasil na disputa envolvendo a licitação do casarão que a construtora Guerra pretende ganhar.

Para Giovanna Antonelli, poder contar em Travessia tudo o que aconteceu na vida de Helô desde a última vez em que ela esteve no ar, em Salve Jorge, é uma oportunidade de mostrar que mudanças acontecem na vida de todos. “Não somos mais as mesmas pessoas, mas a história que a Gloria resolveu contar é deles, então temos de resgatá-los também. Helô ganha uma nova camada que é a investigação dos crimes digitais. Ela é uma mulher que me representa, em quem eu acredito, e tem inspiração em muitas delegadas do Brasil”, defendeu a atriz. “Também somos responsáveis pelas reviravoltas da trama, é um trio de amor e humor”, completou Giovanna, fazendo menção a Stenio e Creusa.

Alexandre Nero concordou com a parceira de cena e elogiou os novos rumos de Stenio nessa obra. “A felicidade não funciona o tempo inteiro em novela, precisa de conflito. Por isso a escolha de trazer esses personagens em um outro momento foi muito inteligente. A semente é a mesma, tem a relação de gato e rato, humor e drama, afeto e carinho... Mas a passagem de tempo é inevitável”, ponderou. “Stenio é um homem sagaz, um advogado competente e sedutor, que agora vai transitar por diferentes cenários. Ainda assim, esse homem tem um outro lado: não foi ele quem pediu o divórcio. Ele era uma pessoa leve, mas agora tem a carga de dez anos a mais, chegam os dramas dos 45, 50 anos. Ele parece mais solitário”, especulou o ator.

Luci Pereira está radiante com o retorno de Creusa e também vibrou pela personagem: “Dar vida novamente à Creusa foi um presente, uma surpresa muito grande! Esse é o quinto trabalho que faço com Gloria Perez, o que é maravilhoso. Além disso, trabalhar com Alexandre e Giovanna é extremamente prazeroso, os dois são muito generosos e ajudam bastante no trabalho em cena”.

Já Ana Lucia Torre destacou a chance de estrear um texto da autora como Cotinha, tia de Helô e das irmãs Guida (Alessandra Negrini) e Leonor (Vanessa Giacomo), uma mulher de personalidade forte, assim como as três sobrinhas. “Depois de tantos anos de carreira é a primeira vez que eu trabalho com a Gloria. É uma honra! A Cotinha é a tia de um trio explosivo. Ela conhece muito bem as sobrinhas e não se deixa levar por elas, é bem incisiva. Ela é quem traz o trio de volta ao prumo”, detalhou.

Ainda na trama da delegacia, a nova dupla de Helô é a investigadora Yone (Yohama Eshima), que não só testemunhará as idas e vindas da colega de trabalho com Stenio como também ajudará a apresentar ao público o tema da dark web. “O tema é novo e assustador, principalmente para alguém como eu, que nunca teve contato com isso. Eu tenho falado com policiais que trabalham com esse tipo de crime (digital) e tenho visto a gravidade dos problemas que eles trazem. Minha personagem, junto com a Helô, traz um alerta para as famílias brasileiras. É importantíssimo falar sobre esse assunto”, afirmou Yohama.

Quem atua por meio da dark web é Oto. O hacker precisa encontrar os meios de desempenhar todas as suas missões, incluindo a mais recente, encomendada por Moretti, e recorre a esse ambiente para agir sem ser reconhecido. “A gente não pode olhar para o Oto e achar que ele é um mocinho. Ele é um hacker, invade sites, trabalha na dark web. Ele é essa figura, mas, como todos nós, tem dois lados. A gente vê essa dualidade e fica com essa dúvida o tempo inteiro sobre ele. O Oto não é um cara fácil, nunca teve um relacionamento; é um cara do mundo, um nômade. O que pega ele é justamente a possibilidade de construir uma relação com Brisa, algo que ele nunca teve. No fundo, ele sente essa vontade de ficar com ela”, contou Romulo Estrela.