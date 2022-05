Uma empresa ou liderança que não investe na saúde mental dos seus colaboradores está atrasada? Nesta primeira reportagem da série especial sobre trabalho, o projeto PsiQUÊ? responde que sim. “Esse tema já deveria estar em pauta há muitas décadas e, infelizmente, muitas corporações deixaram isso passar”, aponta a psicanalista Larissa Câmara, idealizadora do projeto. “São sinais da modernidade, inerentes a nossa condição, e espero que o assunto continue em voga daqui para frente. Querer que um colaborador esteja saudável é uma relação de ganha-ganha”, continua.

Promover qualidade de vida no trabalho resulta em um ambiente mais fácil de administrar do que um local em que funcionários estão constantemente adoecendo, sendo afastados ou substituídos, como aponta a psicanalista, professora e doutora em psicologia Kátia Barbosa Macêdo, que conduz um núcleo de pesquisa sobre saúde mental e trabalho na PUC Goiás desde 2000. “Ao contrário do que muitos ainda pensam, promover qualidade de vida no trabalho não é um gasto, é um investimento. Com uma equipe feliz e saudável, além de produzir muito mais, o clima é outro. Essa sensibilidade gera um bom resultado não só financeiro, mas humano”, diz.

Um resumo científico divulgado no mês de março pela Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que no primeiro ano de pandemia a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. A alta das taxas de desemprego, a precarização e a insegurança em relação ao trabalho decorrentes da pandemia tem grande parcela no adoecimento dessas pessoas, de acordo com Kátia. “Temos aqui fatores econômicos, contextuais, financeiros. Ainda tivemos a Reforma Trabalhista, que gerou um aumento de adoecimentos”, comenta. Ela também destaca as experiências traumáticas associadas a perdas para a Covid-19, a sobrecarga dos profissionais da saúde na linha de frente, estresse decorrente da mudança de rotina de trabalho, estudo remoto, distanciamento social e outros contextos propícios a doenças mentais.

Das causas de afastamento do trabalho, os transtornos mentais figuram entre as principais — e isso mesmo antes da pandemia de Covid-19. É inegável, no entanto, o impacto da crise sanitária recente na saúde mental dos trabalhadores. Em 2020, o adoecimento mental resultou em 576 mil pessoas afastadas do mercado de trabalho, um aumento de 26% em comparação a 2019, segundo dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. “A pandemia deixou esse assunto urgente, necessário, impossível de ser deixado para o segundo plano”, aponta Larissa Câmara.

A importância de olhar para si

“Sempre fui uma pessoa ansiosa, mas ser ansiosa é diferente de ter crises de ansiedade”, relata Lorena Aparecida de Oliveira Araújo Marques, de 44 anos, professora universitária e enfermeira da rede pública. Nos últimos dois anos, no entanto, ela viveu os desafios de desenvolver problemas psíquicos como o transtorno de ansiedade, além de depressão e, por consequência desses quadros, episódios de síndrome do pânico. O adoecimento mental resultou no seu afastamento dos dois empregos pelo período total de nove meses, motivo de grande frustração para ela. “Trabalhar me dava muito prazer”, conta.



O primeiro dos desafios foi reconhecer que sua saúde mental não ia bem. Com a pandemia, a sala de aula precisou ser adaptada para o on-line utilizando ferramentas que a professora não dominava. Ao mesmo tempo, veio o trabalho como enfermeira na linha de frente de combate a Covid-19. Para completar, a ausência constante dos colegas gerou uma sobrecarga nela e nos outros funcionários. Tantas mudanças bruscas resultaram em um cerceamento da atenção para si mesma, como ela define. “Eu minimizava o que eu estava sentindo em detrimento de tudo o que estávamos vendo as outras pessoas passando”, diz.



Os sinais foram surgindo aos poucos. “A insônia foi o primeiro sintoma grave que apresentei. Dormia por mais ou menos duas horas por noite”, lembra. Depois, passou a ter pensamentos repetitivos, principalmente relacionados ao trabalho, que se prolongavam por horas. “E então, passei a desenvolver choros sem explicação. Chorava, chorava, mas achava que era apenas cansaço”, relata. “Não adoeci fisicamente nesse período todo, não tive nem gripe. Mas na parte emocional, meu corpo falava muito”.



O inevitável aconteceu: a sua rotina profissional passou a ser afetada. “Me vi sofrendo para ir trabalhar, algo que antes me dava muito prazer. Quando chegava lá, tinha taquicardia. Na hora das aulas, esquecia as minhas falas”, diz. “Só entendi o que estava acontecendo quando paralisei completamente no volante com meus filhos no carro. Não conseguia dirigir e chorei por uma hora e meia, até meu marido chegar para me ajudar”, lembra. “Nesse dia vi que precisava de ajuda”.



Mesmo sendo profissional da saúde, Lorena relutou em aceitar o problema. Ela reitera a importância de uma rede de apoio nesse momento, como ela teve de sua família. “Não é fácil aceitar nossas limitações e fraquezas. Enquanto prestadores de cuidados, nos sentimos fracassados, com vergonha”, revela. Hoje, ela deve seu retorno ao trabalho ao combo de acompanhamento psicológico, tratamento psiquiátrico e prática regular de atividades físicas. “Ainda faço os acompanhamentos. Acredito, inclusive, que se fizesse terapia antes teria sofrido muito menos”, avalia.



Assunto é tema do mês de maio

O projeto PsiQUÊ? inaugura a série de reportagens que discute a relação entre saúde mental e trabalho, que serão veiculadas ao longo de todo o mês de maio no POPULAR, na TV Anhanguera e na rádio CBN Goiânia. Para conferir as ações do projeto, acesse a página especiais.opopular. com.br/psique.



Falar sobre saúde mental nesse contexto é urgente e ganhou um peso ainda maior com a pandemia de Covid-19, como aponta a psicanalista e idealizadora do projeto PsiQUÊ?, Larissa Câmara. “Como estão as pessoas que estão ao nosso lado? Entender isso nos ajuda a desenvolver ou não aquele trabalho que elas estão realizando”, diz. Ela convida os leitores do POPULAR a continuar participando das ações do PsiQUÊ?, projeto criado para fomentar o debate em parceria com a comunidade. “Essa participação é fundamental para o debate”, afirma