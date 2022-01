Magazine “Objetivo da fama foi atingido” Ele não escondeu suas intenções ao entrar no Big Brother Brasil. Pelo contrário, deixou claro seu desejo por fama – palavra que aprendera com a mãe ainda na infância. Agora fora da casa, o ator e bailarino diz saber o que o tirou da disputa tão cedo – Luciano foi o primeiro eliminado da 22ª edição do BBB, com 49,31% dos votos, em um paredão disputado com Naiara Azevedo e Natália. Apesar disso, afirma ter alcançado seu objetivo ao entrar no reality: “Eu estou me sentindo mega famoso! (...) Esse objetivo da fama foi atingido, sim. Não com os dez milhões de seguidores que eu tinha pensado que sairia da casa. Mas eu sempre carrego comigo uma metáfora que diz: ‘Mira na estrela para acertar a lua’. Com toda certeza, eu acertei pelo menos a saída da Terra”. Na entrevista, Luciano avalia erros e acertos no jogo, fala sobre os melhores momentos da experiência de estar no BBB e revela seus planos para esta nova fase de sua vida.

O que te levou a ser eliminado na primeira semana? Eu acho que o fato de eu me afastar das pessoas. Primeiro porque eu comecei a falar desse ponto da fama, que para mim, era uma coisa tão querida e tão fofa, que veio da minha mãe. Só que acabou saindo do contexto, as pessoas entenderam errado e começaram a me julgar. Nesse julgamento, eu acabei me afastando ...