Magazine “Objetivo da fama foi atingido”, diz Luciano, primeiro eliminado da 22ª edição do BBB Na entrevista, Luciano avalia erros e acertos no jogo, fala sobre os melhores momentos da experiência de estar no BBB e revela seus planos para esta nova fase de sua vida

Ele não escondeu suas intenções ao entrar no Big Brother Brasil. Pelo contrário, deixou claro seu desejo por fama – palavra que aprendera com a mãe ainda na infância. Agora fora da casa, o ator e bailarino diz saber o que o tirou da disputa tão cedo – Luciano foi o primeiro eliminado da 22ª edição do BBB, com 49,31% dos votos, em um paredão disputado com Naiara Azevedo ...