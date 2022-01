Magazine Olha a faca! Uma das franquias de terror mais famosas de todos os tempos, Pânico ganha nova sequência que reúne elenco do filme original

Pouca gente lembra, mas quando Pânico (Scream, no original em inglês) estreou, em 1996, a fórmula do gênero slasher que fez grande sucesso na década de 1980 com franquias como Sexta-Feira 13 e A Hora do Pesadelo parecia completamente esgotada. Filmes de terror envolvendo assassinos psicopatas que matam aleatoriamente as suas vítimas estavam fora da moda. Mas bast...