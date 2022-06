Muita coisa mudou na Praça Cívica de 2012, momento da primeira edição do Cinealmofada, com a de 2022, ano de retorno do projeto. A começar pela paisagem: antes espaço para estacionamento, a praça passou por uma revitalização em 2016 e agora está bloqueada para carros. Na época, o evento audiovisual havia sido criado como forma de levar exibições para a porta do Cine Cultura, fechado até então. A sala agora, tem funcionado com sessões diárias e especiais. Saudoso pelo público, o Cinealmofada retorna a programação cultural de Goiânia neste domingo (26), na porta do Centro Cultural Marietta Telles, onde funciona o cinema.

Criado na época pelo Coletivo Cine Cultura e atualmente realizado em parceria com a Barroca Filmes e apoiado pelo Cine Cultura, o Cinealmofada entra em cartaz sempre no último domingo de cada mês até setembro. Todas as sessões contam, por exemplo, com espaços destinados a pessoas com deficiência, filmes legendados e falas dos organizadores interpretadas em Libras. “A ideia é a mesma, da democratização e acesso ao cinema, na praça, ao ar livre. É só levar a almofada e se divertir”, explica um dos organizadores do evento, o realizador audiovisual Henrique Borela.

Envolta ao tema A Chegada do Trem à Estação: O Primeiro Cinema e o Descortinamento de um Mundo Novo, a primeira sessão da 3ª edição do Cinealmofada exibe o clássico O Mágico de Oz (1939), de Victor Fleming e estrelado por ninguém menos que Judy Garland. O filme ficou em primeiro lugar em votação aberta ao público nas redes sociais, à frente de nomes como O Grande Ditador (1940), de Charles Chaplin, e Sete Oportunidades, de Buster Keaton (1925). Neste ano, o Cinealmofada conta com o apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás.

Cada sessão do projeto traz um tema diferente para a tela montada na Praça Cívica: filmes que propõem discussões sobre espaço urbano, a materialidade da memória e produções que constroem outros horizontes. “A intenção é despertar para questões atuais, filmes com classificação livre. Nessa sessão de abertura, a ideia é propor a discussão com produções que, de alguma maneira, contem histórias ligadas ao início do cinema“, adianta Borela.

Além da sessão de cinema, o projeto também presta homenagem a profissionais queridos pelo projeto, como Bartolomeu Marinho, o Seu Bartô, projecionista do Cine Cultura por quase 30 anos, e que faleceu em 2021 em decorrência da Covid-19. O segundo homenageado será o cineasta João Henrique Pacheco, um dos organizadores das suas primeiras edições do Cinealmofada, que morreu em 2017, aos 26 anos, vítima de um acidente de bicicleta na Avenida Universitária.

A 3ª edição do projeto também revive o concurso da almofada mais criativa. Por meio de votação, serão eleitas as almofadas mais interessantes com prêmios como camisetas e cartazes de filmes históricos. São os organizadores do projeto que vão selecionar as melhores e o público vai eleger a vencedora. Para participar, basta levar a própria almofada. “A ideia é, de fato, criar esse ambiente acolhedor, aberto para os mais diversos tipos de público, sem restrições sociais, com todos os aspectos de acessibilidade garantidos”, aponta a organizadora Camila Margarida.



Histórico

Sucesso de público, em 2012 o Cinealmofada exibiu oito filmes, de sete nacionalidades diferentes, reunindo assim mais de 2 mil pessoas na Praça Cívica. Já em 2014, foram oito sessões, no mesmo formato da primeira edição, que também encheram a Praça Cívica. “É um importante projeto para o Centro de Goiânia, para formar público, ocupar a cidade e mostrar que ali, no Centro Cultural Marietta Telles, existe um cinema público e de qualidade”, argumenta Borela.



“Não há lugar como o nosso lar”

Bata os calcanhares três vezes e diga: “Não há nada melhor do que o cinema”. A história de Dorothy e seus amigos foi o filme escolhido pelo público para a primeira sessão do Cinealmofada 2022. Baseado na obra infantojuvenil de Lyam Frank Baum, publicada em 1900, a produção conta a história da menina órfã Dorothy Gale, que vive na pacata cidade do Kansas, em companhia dos seus tios e de seu cãozinho, Totó, até ser levada por um tornado ao fantástico mundo de Oz. Para retornar à casa, Dorothy parte em uma jornada em busca do Mágico de Oz, que pode ajudá-la. No caminho, a menina vive diversas aventuras ao lado de um homem de lata, que busca um coração, um espantalho, que deseja um cérebro, e um leão medroso, à procura de coragem.



Além da história de fantasia, o longa-metragem se tornou um clássico do cinema também pela sua trilha sonora. A mais conhecida até hoje é Over the Rainbow, cantada por Judy Garland, e ganhadora do Oscar de melhor canção em 1939. O musical possui indicação classificatória livre e promete ser uma diversão para todos. “Gostei bastante da seleção do público e acho que vai ser uma sessão para toda a família”, aponta o curador do projeto, Luís Fernando Sousa. (Colaborou Yorrana Maia, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)