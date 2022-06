O Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) se apresenta, nesta quinta-feira (2), no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. O concerto, que é de graça, começa a partir das 20h. O evento é considerado uma rara oportunidade de ouvir ao vivo dois dos mais importantes balés do século XX, de Ravel e De Falla.

Antes, às 19h, o evento apresenta a “Conversa de Plateia” com a maestra associada da Filarmônica, Mariana Menezes. Considerada um dos principais nomes da ópera brasileira, Mariana realiza um bate-papo sobre seu repertório e carreira de solista como mezzo-soprano, um tipo de voz intermediária que se enquadra entre o soprano e o contralto.

Leia também:

- Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás dá início a turnê internacional

- Roberto Carlos faz show em Goiânia no dia 17 de setembro

Basileu França

A Orquestra Filarmônica de Goiás é parceira da Escola do Futuro em Artes Basileu França, que fica no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Os músicos trabalham em conjunto com os alunos da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, com o objetivo de conectar e estimular os aprendizes a seguir a carreira.

Serviço: Concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás

Quando: quinta-feira (02/06)

Onde: Palácio da Música do CCON

Horário: 20h

Dúvidas: @orquestrafilarmonicadegoias

Valor: Gratuito