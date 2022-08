A Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO) fará uma apresentação especial na próxima terça-feira (16), no Teatro Basileu França, no Setor Leste Universitário. Com entrada gratuita para o público em geral, os músicos trarão obras de Edward Grieg, Carl Nielsen e Peter I. Tchaikovsky, além da participação especial do clarinetista paulista Daniel Oliveira.

O concerto será realizado no Teatro Escola Basileu França, que tem ocupação máxima para 700 pessoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, não haverá venda de ingressos e, por isso, informa que o teatro abrirá as portas às 19h15 e que a entrada será por ordem de chegada. A apresentação da orquestra está prevista para às 20h.

Os músicos começaram com o “Dia de Casamento em Troldhaugen” do compositor norueguês Edward Grieg, seguida pelo Concerto para Clarineta e Orquestra do compositor dinamarquês Carl Nielsen. Na segunda parte, a orquestra trará a Sinfonia nº 04, do compositor russo Peter I. Tchaikovsky, uma das obras mais significativas do repertório orquestral do período romântico.

A apresentação será regida pelo maestro Eliel Ferreira e contará com a participação especial do clarinetista paulista Daniel Oliveira, que fará uma apresentação solo. Daniel é doutorando em Performance Musical na Universidade de São Paulo (USP) e, segundo a OSGO, também é um dos talentos mais notáveis da clarineta no Brasil.

Serviço:

Evento: Concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Dia 16 de agosto, terça-feira, às 20h

Local: Teatro Basileu França

Entrada franca.

