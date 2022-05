Com quatro concertos agendados, a Orquestra Jovem de Goiás (OSJG) realiza turnê pela Europa a partir do próximo dia 3 de junho. As apresentações serão nas cidades de Berlim e Potsdam na Alemanha. A primeira apresentação em solo alemão vai acontecer na Kammermusiksaal da Berlin Philharmonie.

Na sequência, o grupo faz um concerto na Friedenskirche em Potsdam-Sanssouci às 17h, do dia 5 de junho. Já no dia 8, o concerto acontece na Zwinglikirche em Berlim-Friedrichshain, a partir das 19h. A turnê será finalizada na embaixada do Brasil em Berlim, no dia 10 às 20h.

Repertório

O repertório inclui execuções de obras de compositores latino-americanos como Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Camargo Guarnieri, Arturo Márquez, Ary Barroso e Zequinha Abreu.

Os concertos terão, ainda, participação de dois solistas, Ian Lucas e Natanael Ferreira, e a formação de 52 integrantes da orquestra. A apresentação de abertura dessa turnê ocorre no próximo dia 29 de maio, a partir das 11h, no Teatro Escola Basileu França.

A realização da turnê é patrocinada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Universidade Federal de Goiás (UFG) e Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França, com o apoio do Instituto Música e Cidadania.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

Leia também:

- 4ª edição da Fargo será realizada em Goiânia de 27 a 29 de maio

- Festival Brasil Sabor reúne 48 restaurantes de Goiânia e Aparecida; veja participantes