Magazine Os Barões da Pisadinha' comandam a festa da virada do ano no Puxadinho, em Goiânia Fenômeno formado por Rodrigo e Felipe, a banda comanda a festa da virada do ano no evento Puxadinho, no Music Stage. Murilo Huff também é uma das atrações

Eles consagraram nacionalmente um ritmo derivado do forró e se tornaram os artistas mais escutados nas plataformas digitais com mais de 1 milhão de ouvintes mensais. Os Barões da Pisadinha são um verdadeiro fenômeno por onde passam e sempre arrastam multidões. Com o vocalista Rodrigo e o tecladista Felipe Barão no comando, eles se apresentam nesta sexta-feira (31...