Magazine Os Padrinhos Mágicos ganham série em live-action cheia de muita confusão e risada Trama retrata de forma bem-humorada a busca pelos sonhos, o amor e o apoio familiar, mantendo a essência da animação

Com inspiração no desenho já conhecido do público infantil, chega ao Paramount+ o live-action de Os Padrinhos Mágicos. A trama retrata de forma bem-humorada a busca pelos sonhos, o amor e o apoio familiar, mantendo a essência da animação que foi ao ar no Brasil nos canais pagos da Nickelodeon e da Disney desde o início dos anos 2000.A série com pessoas reais que...