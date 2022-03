Magazine Oscar 2022: confira os primeiros premiados na disputa mais cobiçada de Hollywood Após o tapete vermelho, Beyoncé abriu a cerimônia com apresentação especial. Ariana DeBose levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante

A cerimônia de premiação do Oscar 2022 começou há alguns minutos, às 21 horas, com a aguardada apresentação especial de Beyoncé na abertura, anunciada pelas irmãs Venus e Serena Williams. A cantora apresentou Be Alive, tema do filme “King Richard: Criando Campeãs”. Em seguida, o público irá conhecer os ganhadores das estatuetas, que este ano tem o filme "Ataque dos C...