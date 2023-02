Depois do incidente envolvendo Will Smith, Chris Rock e um tapa na cerimônia de 2022, o Oscar se prepara para prevenir quaisquer novos problemas na apresentação deste ano. Incluindo a criação de uma equipe focado em crises ao vivo.

A informação foi confirmada por Bill Kramer, atual CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em uma entrevista à revista americana Time. De acordo com o executivo, o time formado será responsável por lidar rapidamente com qualquer tipo de emergência que acontecer durante a premiação.

"Nós simulamos diversos cenários, e é nossa esperança que estaremos preparados para qualquer coisa que não possamos antecipar agora", explica Kramer, que garante ainda que o núcleo é o primeiro do tipo na história da organização. O CEO também confirma que a criação se dá em decorrência do tapa desferido por Smith em Rock durante a apresentação da categoria de melhor documentário de 2022.

Na ocasião, a Academia foi muito criticada pela ausência de uma resposta ao caso, uma agressão física de um apresentador da cerimônia por um dos indicados à estatueta. Rock levou o tapa após fazer piada da calvície de Jada Pinkett Smith, atriz e esposa de Smith. A artista sofre de alopecia, um distúrbio que provoca a queda de cabelos.

O fato de Smith ter estapeado, gritado de seu lugar que Rock não falasse de sua esposa e ainda ter subido ao palco depois de ser anunciado vencedor do Oscar de melhor ator despertou questionamentos sobre a ausência de segurança na premiação. A situação não melhorou depois que a Academia baniu o ator da organização por dez anos, pouco depois do mesmo renunciar voluntariamente como membro.

O anúncio da criação da equipe de crise do Oscar acontece um dia depois de Will Smith fazer piada com sua vitória no prêmio, em um vídeo publicado em sua conta no TikTok.

A cerimônia do Oscar deste ano acontece no próximo dia 12 de março.