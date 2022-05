Magazine Oscar Niemeyer terá salas VIP de cinema no mês de agosto, em Goiânia Anúncio foi feito pelo presidente da Goiás Turismo. As duas salas de exibição serão instaladas no subsolo do prédio da biblioteca do CCON. Apesar da entrega prevista para julho, premiere está marcada para agosto

O Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, deve inaugurar um cinema no mês de agosto, com capacidade de 180 poltronas no subsolo do prédio da biblioteca. A promessa é de um espaço sofisticado e que se difere dos cinemas convencionais, com salas especiais e lounge na entrada, segundo Rubens Artero, diretor do CCON. "A assinatura do Oscar Niemeyer é importantíssima n...