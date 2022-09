Nesta quinta-feira (22), o Lowbrow Arte e Boteco realiza mais uma edição do projeto Cria! que tem como intuito valorizar os grupos independentes locais e seus grooves autorais. O projeto é realizado uma vez a cada mês e a atração de setembro é a Overfuzz, que se apresenta a partir das 21h30. No primeiro bloco, a banda trará músicas de artistas que influenciaram a trupe, como Black Sabbath, Pink Floyd, Beatles e Nirvana, dentre outros. Já o segundo será dedicado às músicas autorais. “Esse formato é inédito para a Overfuzz. Quando fazemos um tributo, incluímos, no máximo, duas músicas dentro do nosso set autoral. É algo realmente novo para a gente”, antecipa o vocalista e guitarrista Brunno Veiga. O ingresso para a noite custa R$ 15 por pessoa. O Lowbrow fica na Rua 115, nº 1.684, Setor Sul. Mais informações: 3932-4604.