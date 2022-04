A casca de chocolate ao leite é durinha, mas, quando saboreada, derrete na boca e tem recheio cremoso. E não para por aí: por dentro, no lugar de pequenos chocolates ou brinquedos divertidos, o ovo é embutido de brigadeiro, ninho, paçoquinha ou mousse de limão. Tentação da Páscoa deste ano, os ovos para comer de colher são os hits do momento e tomam conta de confeitarias e das redes sociais.



Na cozinha da doceira Stefany Vasco, os ovos de Páscoa ganham receitas diversas e sabores que agradam a diferentes tipos de público. Os mais pedidos, de acordo com a profissional, são os pequenos ovos de 50 gramas que vêm embalados em um kit com dez sabores múltiplos, a exemplo de coco, morango, oreo, Kinder bueno, amendoim, Ferreiro Rocher e churros.



“Acredito que seja uma mudança no comportamento das pessoas por conta da crise econômica. Todo mundo deseja gastar menos, mas não quer deixar de presentear. Então, os ovos menores acabam sendo uma ótima alternativa”, sugere a confeiteira. A suculência dos ovos de colher também apontam para as diversas formas de se degustar os ovos e aproveitar o doce em suas sortidas formas, como os crocantes, o chocolate branco e os feitos com frutas, como uva e morango.



Há 15 anos no ramo da confeitaria, Stefany não perde tempo nas semanas que antecedem a Páscoa. Com extenso cardápio e fotos chamativas, a doceira arrasta um público na internet, seu maior cartão-postal. “É um momento para fazer o pé de meia, já que é na Páscoa o melhor momento para o faturamento. Desde o ano passado que os ovos de colher são os mais pedidos entre o público goiano”, conta.



Em tempos de crise, diversos profissionais buscam alternativas para aproveitar o momento da Páscoa por meio da criatividade e inovação. É o caso do casal Carol Chicarolli e Gabriel Stone, que se uniram para fazer ovos caseiros e complementar a renda em casa. Com chocolates vendidos na cidade de Goiás, onde ele mora, e em Goiânia, cidade dela, as delícias inventadas pelos dois foram criadas em estudos na cozinha e com a ajuda de vídeos no YouTube.

“Gostamos muito de estudar gastronomia e brincar na cozinha. Como o processo é muito artesanal, escolhemos fazer dois, com chocolate ao leite com avelã e meio amargo com amêndoas. Há a opção também com toque de café”, explica Carol, que é designer por formação. As encomendas ficam divididas entre as duas cidades, para que os ovos possam ser saboreados tanto em Goiânia quanto na antiga capital goiana.

Afeto

Pudim, cocadinha, chamada de ouriço de coco e o estrogonofe de nozes foram as criativas invenções desenvolvidas pela empresária Isabela Ferrante, da Luí Doces, para os ovos de Páscoa deste ano. “Queríamos trazer o paladar nostálgico e afetivo das sobremesas da infância, como o pudim e a cocadinha caramelizada. O trio chama a atenção por ser menor, mas com três sabores distintos, o que dá certa possibilidade ao cliente”, explica.

No extenso cardápio da Luí Doces, um dos carros-chefes é o ovo de morango, oriundo do bombom de morango famoso no histórico da doceria. Há ainda o trio de colher de brigadeiros nas opções de pistache, ao leite e creme brulée. “Os ovos de colher já são sucesso há alguns anos e agora foram fidelizados como um dos mais procurados pelos clientes. Além de saborosos, são ótimos para dar de presente”, salienta Isabela.

Para comer com colher

Confira lugares em Goiânia para encomendar ovos de Páscoa de colher:

Stefany Vasco

@stefanyvasco

Com ovos de diversos tamanhos e formatos, o carro-chefe da confeiteira é o kit com 10 ovos de 50 gramas recheados com diversos sabores.

Pedidos mediante Whatsapp pelo contato 995231500

Candela Pâtisserie

@candelapatisserie

Com ingredientes exclusivamente de origem vegetal, como pistache, coco e açúcar demerara, os ovos de páscoa veganos ganham destaque na doceria. Um dos sucessos são os ovos de colher de pão de melado e prestígio de brigadeiro.

Encomendas e menu pelo Whastapp 998372324

Pretas de Barro Doceria

@pretasdebarrodoceria

Os ovos recheados são incrementados com receitas de dar água na boca e junção de outros doces famosos, como pão de mel, caramelo, mousse de cupuaçu e café.

Pedidos por meio do email pretasdebarro@gmail.com ou Whatsapp 981364652

Luí Doces, Cafés e Chocolates

@luidoces

Pudim, ouriço de coco e estrogonofe de nozes são algumas das receitas da confeitaria para os ovos de colher. Os doces variam de tamanho e são revestidos de chocolates ao leite, amargo ou branco.

Pedidos podem ser realizados pelos telefones 36386360 e 992694118 e em unidades do Setor Marista, Sul e Alphaville

Sucreria Doces

@sucreriadoce

Em tamanhos P (250 gramas) e G (500 gramas), a doceria trabalha com ovos com recheios de ninho, brigadeiro, oreo, coco e doce de leite, sempre acompanhados com dois bombons.

Pedidos podem ser realizados pelo contato 993861550 e pelo email fernandazaidem@hotmail.com

Chica Chicarolli

@chicarolx

Com duas receitas distintas, entre chocolate ao leite com avelã e meio amargo com amêndoas, os ovos também podem ter toques de café.

Encomendas realizadas pelo Whatsapp 982132614