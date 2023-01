Seja pelo motivo que for, nem todo mundo consegue planejar uma grande viagem para o período de recesso e férias de dezembro e janeiro. Para a sorte dos goianos, as riquezas naturais do Estado conseguem proporcionar fugas rápidas para aqueles que querem descansar, fazer atividades com a família ou até mesmo se aventurar em trilhas e cachoeiras, mas sem ir muito longe.

As propostas são diversas. Seja relaxar em águas quentes e termais, explorar a natureza, curtir a vida noturna depois de um dia no clube ou almoçar aquela comida caseira feita no fogão a lenha seguida de um descanso na rede, Goiás possui boas opções para quem quer escapar do ambiente de casa, levar a família para passear, mas tem poucos dias para o momento de lazer. Confira o roteiro sugerido pelo POPULAR para pegar a estrada e curtir a folga. Bom descanso!

Águas quentes/termais

Rio Quente

A cerca de 180 km da capital, a cidade de Rio Quente atrai turistas o ano todo pela experiência de contato com a natureza, clima interiorano e opções de hospedagem, refeições e parques proporcionadas pelo complexo Rio Quente Parques e Resorts. As águas sempre quentes, com temperatura média de 38ºC, têm a Serra de Caldas como responsável pelo aquecimento. Valores e reservas: www.rioquente.com.br.

Caldas Novas

Parques de diversões e aquáticos, piscinas de água quente. A 170 km de Goiânia, Caldas Novas é conhecida como um destino certeiro para quem quer passar um dia divertido no clube, com atividades ao ar livre e opções culinárias. Para quem quer curtir também a vida noturna, há opções de bares como Chicago Lago, SteakOut Gastrobar e a boate Coliseu, que funciona de terça a domingo.

Alexânia

Rota de águas quentes a 118 km da capital, Alexânia é também destino conhecido pela rota da cachaça (para quem é maior de 18 anos, é claro). O Alambique Cambéba possui vasta adega de barris com cachaça orgânica envelhecida e conta com um bistrô para os visitantes. Há cerca de um ano, foi inaugurado o Tauá Resort Alexânia, com mais de 4 mil metros de piscinas aquecidas e jacuzzis individuais.

Hotel Fazenda

Fazenda Jabuticabal

São 42 mil pés de jabuticabas no maior pomar do fruto do mundo: a Fazenda Jaboticabal, localizada em Hidrolândia, a 29 km de Goiânia. A temporada de jabuticabas, infelizmente, já acabou e só dentro de alguns meses para ver as árvores carregadas dos frutos. O local, no entanto, está recebendo visitantes aos domingos no restaurante (R$ 79,90 o quilo) e na sorveteria, que podem curtir o passeio ao ar livre com a família. Reservas: 99134-5010.

Pousada Monjolo

Nerópolis, a 41 km de Goiânia, abriga a Pousada Monjolo como opção de turismo rural. Além das acomodações, o local possui extensa área ao ar livre, quadras de peteca, volêi e futebol, píer dentro do lago e restaurante com variado cardápio. Informações: 99852-4782.

Hotel Fazenda Paraíso dos Sonhos

O Hotel Fazenda Paraíso dos Sonhos fica a cerca de 3 km de Corumbá de Goiás e a 75 minutos de carro de Goiânia. As atrações próximas incluem o Salto Corumbá, o Mirante do Cristo e a Cachoeira Monjolinho.

Leia também:

- Sesc Goiás adquire Hotel Vila Boa, na cidade de Goiás

- Instituto Histórico e Geográfico de Goiás completa 90 anos

- Ita Center Park inicia nova temporada no shopping Passeio das Águas, em Goiânia

Cachoeiras e trilhas

Salto Corumbá

Corumbá de Goiás está localizada a 130 km de Goiânia e abriga o Salto Corumbá, tradicional parque natural do Cerrado goiano. Sua estrutura conta com sete cachoeiras, camping, pousada, restaurantes, parque aquático e atividades radicais em meio à natureza.

Cocalzinho

Córregos, rios, montanhas, serras e grutas atraem visitantes para Cocalzinho, município a 133 km da capital. Para quem procura um destino de aventuras em meio à natureza, o destino está às margens do Rio Corumbá e cercado pela Serra dos Pirineus.

Chapada dos Veadeiros

Um bate-volta para Alto Paraíso ou Vila de São Jorge não é a melhor opção, já que a Chapada dos Veadeiros exige um tempo maior de estrada. Para fazer os pouco mais de 400 km, são necessárias, em média, seis horas de carro. A paisagem, no entanto, vale a hospedagem estendida e é um convite irrecusável quando o assunto é ecoturismo, com quedas d’água, trilhas e cenários surpreendentes, como a Cachoeira Santa Bárbara e o Vale da Lua.

Pirenópolis

A histórica cidade de Pirenópolis dispensa apresentações para um goiano raiz, mas não custa lembrar que pertinho da capital, a 130 km, há boas opções gastronômicas, trilhas, cachoeiras e diversas opções de hospedagem no Centro Histórico.