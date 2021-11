A emoção do público presente no ginásio Goiânia Arena na tarde deste sábado (6) demonstra a grandeza da ‘rainha’ Marília Mendonça para os goianos. A morte precoce da cantora de 26 anos teve repercussão internacional. Mas em Goiás, estado em que nasceu, e Goiânia, onde residia, o baque da tragédia teve dimensões gigantescas.

Os portões foram abertos ao público por volta das 13h45. Alguns fãs chegaram ao local ainda na noite anterior, momento em que o governador Ronaldo Caiado anunciou luto oficial em Goiás por três dias. Pessoas de outras cidades e estados vieram para a capital prestar suas homenagens ao fenômeno Marília Mendonça.

Familiares, amigos e público estão reunidos no ginásio para o velório da cantora carinhosamente chamada de ‘rainha da sofrência’ e do seu tio e assessor, Abicelí Silveira Dias Filho. Os fãs passam por um corredor reservado ao público bastante emocionados, usando faixas na cabeça, bonés e camisetas com o nome da cantora.

Entre crianças, jovens, adultos e idosos, alguns carregam flores e cartazes. Um rapaz trazia um violão debaixo do braço como forma de homenagear a cantora que inspirou e inspira tantos no sonho da música. Os versos “Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer” estampavam o cartaz carregado por um fã que não continha as lágrimas após se despedir de sua ídola.

Antes dos portões abrirem para o público, a caerimônia foi reservada a familiares e amigos. Está previsto um cortejo em carro aberto após o velório, seguindo o trajeto do ginásio até o Cemitério Parque Memorial.