P.A vence a Prova do Anjo e escolhe Eslovênia e Lucas para o monstro

O atleta Paulo André venceu a Prova do Anjo no BBB22 na tarde deste sábado (26), em disputa com Pedro Scooby. Um sorteio definiu os partipantes que não poderiam disputar da prova e qual a ordem dos que participaram. Ao receber o título de Anjo da semana, P.A escolheu Eslô e Lucas para o monstro. "Vamos dar uma apimentada no jogo, já que sou figurante", disse ...