Paulo André e Pedro Scooby são a última dupla a deixar a Prova do Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo), na manhã desta sexta-feira (25) após Jade, finalista junto de Laís, fazer xixi nas calças. No entanto, antes da prova, o apresentador Tadeu Schmidt disse que os vencedores só seriam anunciados durante o programa desta noite.



Ao superar a dupla de Jade e Laís, PA e Scooby ainda fizeram algumas flexões para mostrar que estavam bem na disputa de resitência. Na volta para a sede, ambos foram recebidos com muito calor por Douglas e pelos demais participantes. "Eu estava muito forte", disse Scooby. "E eu só não verbalizei, mas estava morrendo de vontade de ir ao banheiro", confidenciou PA.

Jade não se perdoou por ter sido desclassificada. "Não acredito que fiz xixi nas calças", gritou ela para a casa toda. Após ter um escape de xixi, a própria Jade disse o que estava acontecendo e saiu da zona de prova.

Foi a própria Laís quem a ajudou a colocar as suas roupas para lavar ao chegar na sede. "Preciso ir ao banheiro de novo", disse a influenciadora momentos depois de sair dele.

Com uma prova de resistência que pedia habilidade, foco e rapidez, os participantes se dividiram em duplas e quem vencesse garantiria mais uma semana na casa. A dupla deverá decidir quem será o Líder e quem ficará imune para o Paredão.

Paredão

A primeira dupla a ser eliminada foi Arthur Aguiar e Lucas, e com isso foram direto para o Paredão. Lina e Eslovênia desistiram da prova.

Já em uma rodada, horas depois, Eliezer e Vyni e Jessilane e Natália foram desclassificados da prova por errarem a montagem das peças do quebra-cabeça que faz parte da dinâmica. DG e Gustavo também foram eliminados.