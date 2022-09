Uma cantoria a caminho do centro cirúrgico mobilizou diversas pessoas pelo Instagram e fez com que o vídeo de um fã chegasse ao perfil da dupla Bruno e Marrone. Aos 33 anos, Daniel Pontes de Araújo, que tem paralisia cerebral, emocionou o Instituto do Coração de Brasília (Incor) e fez a equipe médica toda cantar ‘Dormi na Praça’ enquanto era levado pra uma cirurgia. Apaixonado pela dupla, descobriu nesta sexta-feira (23), que está ‘famoso’.

Irmã de Daniel, o Dandan, Bruna Pontes, de 28 anos foi quem postou o vídeo. Daniel é o irmão do meio de um trio de filhos e te paralisia cerebral devido a uma não oxigenação do cérebro após o nascimento. Ela conta que no dia 29 de agosto ele teve um infarto que se complicou porque ele estava com todas as artérias obstruídas. “Para fazer as pontes de safena, correria riscos de ter sequelas (devido à condição neurológica dele). Ele fez as pontes e, milagrosamente, não teve sequela nenhuma e sobreviveu à cirurgia”, completa.

Bruna diz que apesar do sucesso da cirurgia, Dandan acabou tendo um derrame pleural alguns dias depois e contraiu também uma infecção que está se apresentando de forma resistente a vários tipos de antibióticos. O vídeo foi feito na última terça-feira (20) quando ele passava pela segunda cirurgia. “Nessa, os médicos iriam abrir o peito dele novamente, mas dessa vez para fazer uma raspagem da secreção bacteriana que se acumulou ali a partir da infecção que ele teve.”

Ele é artista

Dandan mora com os pais, a irmã caçula, Bruna; o cunhado e um sobrinho, que é autista, o Teodoro, de 3 anos e meio. “Moramos todos juntos em Brasília e a relação do meu irmão com meu filho é ótima. Os dois se dão muito bem e é uma relação muito engraçada. E tem mais, ele é artista, tá? Faz shows pela casa e até desenha a pinta do Bruno quando vai cantar”, brinca a irmã. O vídeo postado por ela já acumula 1.030 curtidas e 982 comentários. No perfil da dupla Bruno e Marrone, entretanto, já são mais de 40 mil curtidas e 670 mil visualizações. “Mesmo em momentos difíceis, a música transmite alegria. É gratificante e lindo ver nosso trabalho fazendo a diferença na vida das pessoas. Estamos ao seu lado e temos fé que vai se recuperar logo logo. Dandan, você é convidado especial para nosso próximo show, vai ser um prazer te ter junto a nós”, diz a postagem do BeM.

Quem contou sobre a postagem da dupla foi a mãe de Dandan. Ele não entende muito sobre o Instagram ou o repost, mas o que importa é que sabe que a dupla o viu cantar. “A nossa mãe contou para ele, mas ele não entende muito esse meio tecnológico. Ele entendeu que Bruno e o Marrone viram o vídeo em que ele estava cantando antes da cirurgia e que ele estava famoso na internet. Ele morreu de rir e ficou muito feliz”, conta Bruna.

Ele ainda está internado no Incor, em Brasília e apresenta febre. A irmã explica que o antibiótico foi trocado novamente e que agora a esperança é que resolva a infecção. “Toda a equipe hospitalar se mobiliza diariamente no caso dele, sempre trazendo música, que é o que ele ama. Com fé em Deus, dará certo!”, finaliza.