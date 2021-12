Magazine 'Pagamos o seu salário', diz Tiago Leifert ao rebater Ícaro Silva por crítica ao BBB Ícaro Silva provocou polêmica na segunda (20) ao publicar no Twitter que não existe possibilidade de ele participar do reality por considerar a atração um "entretenimento medíocre"

Tiago Leifert, 41, disse que a crítica de Ícaro Silva ao Big Brother Brasil é uma "agressão gratuita" a quem nunca fez mal ao ator. "Aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!", escreveu o ex-apresentador do BBB no Instagram. Ícaro Silva provocou polêmica na segunda (20) ao publicar no Twitter que não existe possib...