A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, visitou o pai do cantor Cristiano Araújo, João Reis Araújo, nesta quarta-feira (6), em uma loja da família no Setor Marista, em Goiânia. "Temos a semente deixada por eles e por isso temos o dever de seguir em frente", escreveu o empresário João Reis em uma rede social ao comentar sobre a visita.

O pai de Cristiano Araújo também falou sobre o destino em comum com Ruth Moreira e ressaltou o carinho que receberam após os acidentes que vitimaram seus filhos. "Duas vidas, dois destinos, dois corações machucados pelos desígnios de Deus! Fomos os mais felizes pela alegria, pelo o amor de nossos filhos, um orgulho de sermos tão queridos por causa deles e uma saudade incompatível pelas suas faltas."

A lembranças do filho ainda são muito presentes na vida de João Reis Araújo. Um dia antes da visita de Ruth, ele relembtou a memória de Cristiano em uma postagem para seus filhos, Cristina, Cristiano, João Vitor e Felipe Araújo. "Meus filhos, os melhores momentos da minha vida! Por isso agradeço a Deus todos os dias por ter me dado o prazer de ser pai", escreveu.

A relação entre as duas famílias, no entanto, não é recente. Após a morte de Cristiano Araújo, Marília Mendonça contratou parte da equipe do cantor, inclusive o produtor Henrique Ribeiro, que morreu no acidente com a cantora em novembro do ano passado. Os dois artistas tinham suas carreiras geridas pela mesma empresa, em Goiânia.

Acidente no auge da carreira

Cristiano Araújo morreu em um acidente de carro, aos 29 anos, na madrugada de 24 de junho de 2015, na BR-153 entre Morrinhos e Pontalina. Ele voltava de um show em Itumbiara com sua namorada Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19 anos, que também morreu. O motorista do veículo sobreviveu.

Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos. O avião que transportava a cantora, seu tio Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e co-piloto caiu em Caratinga enquanto iniciava os procedimentos para o pouso. Não houve sobreviventes.

