Pai do cantor Bruno morre em Goiânia

Deusdedites Felix de Miranda, pai do cantor Bruno, dupla de Marrone, morreu no início da tarde desta terça-feira (10) na casa onde vivia em Goiânia. Senilidade e hipertensão arterial foram as causas da morte, segundo a assessoria de imprensa do artista. Há pouco mais de 10 anos, Deusdedites sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e, desde então, se encontrava acamad...