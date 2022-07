Ali, dores, saudades, traumas, melancolia, inatividade e outras sensações ruins vão encontrando outros sentidos. A raiva cede espaço para o amor e a desesperança é convidada a virar esperança”

C., uma jovem mulher, trabalhadora e mãe de três filhos, ao entrar no meu consultório, mostra-se ansiosa e fala de alguns conflitos que lhe causam angústia. Ofereço a ela papel, tintas e pincel. Desenhos e formas vão se materializando. As sessões se transcorrem e outros quadros surgem. Aos poucos vê um certo sentido em seus quadros e faz conexões com lembranças de sua juventude e com aquilo que perdera. Sua consciência se abre e percebe uma possibilidade de tomar um novo caminho sem o sofrimento mental que tanto lhe afastou de si e de seu mundo.

O relato de casos semelhantes vão devagarinho divulgando a ideia de que a arte, esta atividade humana que serve para o homem conhecer sua realidade, pode ser usada para a ampliação da sua consciência, lançando-o na grande aventura da compreensão do mundo. Mundo este que pode ser compreendido como o nosso mundo interno e o nosso mundo externo.

Tomando como exemplo a grande psiquiatra, Dra. Nise da Silveira, seres humanos preocupados com outros seres humanos foram confrontando ideias e sistematizando conhecimentos no que hoje denominamos arteterapia. Um encontro da psicologia com a arte que tem por principal objetivo propor uma nova maneira de ser no mundo.

Podemos empregar a arteterapia em qualquer atividade humana e para todos os públicos. Os arteterapeutas trabalham nos mais diversos lugares. Eles devem estar sempre em conexão com outros profissionais, fazendo desta profissão um ofício privilegiado do lugar do diálogo, da escuta e do respeito ao outro.

Nestes anos em que trabalho como psicólogo e arteterapeuta acompanhei os mais diversos grupos. Trabalhei com mães de crianças com necessidades especiais, com adolescentes, jovens adultos que faziam uso abusivo de álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas e, por quatro anos, convivi com pacientes que apresentavam os mais diversos transtornos mentais atendidos no Pronto Socorro Psiquiátrico Prof. Wassily Chuc, aqui em Goiânia.

Numa experiência inédita na nossa cidade, faço parte de um trabalho interdisciplinar para pessoas vivendo a experiência do câncer. Durante uma hora e meia estes pacientes optam por esquecer as doloridas sessões de radioterapia e quimioterapia. Neste dia, comprimidos, seringas e outros artefatos são substituídos por pinceis, papeis e tintas. Ali, dores, saudades, traumas, melancolia, inatividade e outras sensações ruins vão encontrando outros sentidos. A raiva cede espaço para o amor e a desesperança é convidada a virar esperança por dias melhores.



(José Augusto de Sousa Carvalho é psicólogo e arteterapeuta)