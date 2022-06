Mesmo que tenhamos passado pelo furacão, o luto e as perdas fazem parte dos enfrentamentos da vida e estão presentes em nosso cotidiano”

Ao longo de 2020 vivemos diferentes experiências relativas ao luto, se considerarmos que esse processo não está ligado apenas à morte. Vivenciamos outras perdas que tivemos de enfrentar e que suscitaram outros sentimentos: medo, tristeza, culpa, insegurança e angústias. Mesmo que tenhamos passado pelo furacão, o luto e as perdas fazem parte dos enfrentamentos da vida e estão presentes em nosso cotidiano.

Então, voltemos nosso olhar aos estudantes que, de repente, tiveram de conviver com a perda da liberdade, ficaram sem a possibilidade de ir à escola, encontrar os amigos e parentes. As famílias ficaram assustadas. Outras, não suportando a pressão, se desestruturaram. Brigas, agressões verbais e até físicas deflagraram um aumento significativo de separações.

Assim, a morte esteve presente em muitos lares e as crianças estiveram diante dela. A morte, tão temida pela maioria da população, é compreendida de forma distinta. Para os menores de quatro anos, ainda não é uma separação definitiva; por volta dos cinco ou seis anos começa-se a entender seu real significado e, com ele, surgem os medos: do escuro, de dormir, o medo de monstros. E foi nesse cenário que um novo medo surgiu para as crianças: o do monstro invisível chamado Coronavírus.

Adolescentes, que já têm noção da morte e muitas vezes a desafiam na busca onipotente por sua identidade, precisaram abdicar da liberdade de estar com seus pares, ficando reclusos em casa, longe dos amigos tão importantes nessa faixa etária. A essa perda de convívio social somaram-se, de forma muito dura, as perdas de pessoas queridas. Mais do que nunca a escola precisou dedicar tempo para que os estudantes pudessem simbolizar os sentimentos que surgiram diante de uma realidade incerta, recheada de privações, receios e vivências dolorosas.

Nesse contexto, a escola reafirma-se como um espaço de promoção de conhecimento e cuidado com a saúde, por isso, deve ser pensada para além da transmissão dos conhecimentos acadêmicos, como um local de convivência com a diversidade que auxilia o indivíduo a autoconhecer-se, em prol do desenvolvimento sócioafetivo.

E, assim, constatou-se a necessidade de abrir frentes de diálogo e acolhimento para abarcar a demanda. Foi necessária a criação de espaços de escuta e orientação aos pais, que se sentiram inseguros e precisaram de apoio para conseguir lidar com as próprias angústias e ajudar os filhos a compreender os sentimentos e dores. E essa responsabilidade não deve ser somente da escola, no entanto, é dela também. Por isso, a pandemia nos forçou a falar sobre o processo do luto, já que a morte esteve muito próxima de todos nós, e continua sendo a ausência dolorida que nos rodeia.



(Vera Lúcia W. Lobo é pedagoga, psicopedagoga especialista em desenvolvimento infantil e da adolescência e diretora Pedagógica da Escola Interamérica)