O que é Arbeit? Arbeit é trabalho, isso que somos convocados a realizar todos os dias, desde tarefas mais simples, como cuidados pessoais ate atividades mais complexas que põem em jogo todo o aparelho psíquico mobilizando órgãos, percepção, ação, tensão, fala. Tudo isso é trabalho. Trabalho de existir!

Trabalho no qual opera a clínica de psicanálise. A psicanálise é uma prática clínica teorizada, uma disciplina organizada, bem como um modo de intervenção na cultura. Sua inauguração data de 1900 quando publicada a obra A Interpretação dos Sonhos, onde seu criador Sigmund Freud, desenvolveu em profundidade o Traumairbeit ou trabalho do sonho, cujas bases trariam as chaves para a descoberta do inconsciente, esse trabalhador incansável que trabalha em nós mesmo quando dormimos.

Airbeit des unbewusst ou trabalho do inconsciente é um universo de leis próprias onde, conflitos, jogos de defesa, disfarces, metáforas e deslocamentos se dão, elementos com os quais o psicanalista lida. “O inconsciente funciona como um eterno presente. Ele não é temporalizado em termos de passado e futuro. Ele funciona na imediaticidade, unindo tudo o que for de fato importante, sem diferença de dentro ou fora, ontem ou hoje. Assim sendo, o inconsciente não pode ser nem nunca será entificado. O inconsciente é pulsional.

Trata-se de um funcionamento distinto de uma lógica aristotélica e menos ainda de uma lógica cartesiana” (trecho do livro). O trabalho do psicanalista consiste em cavar brechas no recalque através do manejo de transferência, buscando fazer com que o inconsciente trabalhe a favor do sujeito e não contra ele. Por isso o trabalho psicanalítico não se deixa reduzir a um manual técnico.

Uma psicanálise requer um psicanalista e sua formação é longa, árdua e exigente. Do lado do analisante está o trabalho de associar livremente, que o conduzirá a encontrar suas próprias amarras e a fazer suas escolhas, mas, sobretudo a assiná-las!

Toda escolha implica perda. Somos seres castrados desde sempre, pois nos é dado de saída o sacrifício simbólico, do qual lucramos, no entanto, a partir dele abdicamos também, invocando assim o trauerarbeit ou trabalho de luto.

Na tentativa de lidar com a condição de falantes incompletos constroem-se sintomas. Esses sintomas nodulam os pontos vitais: amar, trabalhar, gozar e comunicar-se por símbolos. Amar dá trabalho, desejar dá trabalho, viver dá trabalho e trabalho exige coragem.

Questões como essas estão sendo abordadas por mim na obra Arbeit- O Mundo Freudiano do Trabalho, que será lançado em Goiânia no próximo dia 27 de julho. O lançamento será na Casa Adega Baru , sob o som de jazz do trio Danilo Verano onde poderei lhe autografar um exemplar.



(Isabella Castro é psicanalista)