Em tempos de polarização, vivemos extremos não só nas áreas política e social, mas também no campo educativo. Hoje, o número de mães e pais que se preparam para exercer esse papel é crescente e a educação dos filhos se tornou um nicho de mercado, em que se vendem vários métodos que “garantem” uma educação de sucesso: método para uma alimentação saudável, método para dormir a noite toda, método para criar uma criança feliz... Paradoxalmente, ouvimos falas corriqueiras de alguns pais afirmando: “comigo foi assim e deu certo e por isso, vai ser assim com meu filho também”.

Essas são duas posições que devem ser refletidas para evitar radicalidades, perigosas inclusive para a saúde mental tanto de mães, pais quanto das crianças. Ao seguir rigorosamente uma técnica que tem feito sucesso no meio materno e perceber que em sua casa, com sua criança, não está dando certo como nos manuais, a frustração da mãe a coloca num lugar de não saber, o que lhe causa um peso nesse processo maternal. Da mesma forma, se fechar para as mudanças contemporâneas e descobertas da ciência que facilitam a maternagem atual é ignorar a possibilidade de ser um pai ou mãe mais evoluído do que o que se teve na sua infância, provavelmente vivida no século passado.

Aqui estamos em uma defesa que vai além dos métodos e passa muito mais pela busca de um equilíbrio entre um olhar sensível e uma escuta atenta para aquilo que nos é mais genuíno, chamado em outros tempos de instinto materno e paterno. Enxergar a subjetividade humana é fundamental para estabelecermos princípios educativos equilibrados. Somos mães, pais e filhos únicos, com uma história de vida particular, que não deve ser enquadrada em manuais, muito menos negligenciada.

O que funciona hoje na hora do banho pode não dar certo amanhã; o almoço de um filho é diferente do do outro; o mais velho toma remédio com mais facilidade que o mais novo e ambos adoram a hora da leitura antes de dormir, mas com um é preciso ficar mais tempo no quarto até pegar no sono, enquanto o outro já dorme sozinho. Tudo isso faz parte de uma maternagem real e que trará para nossas crianças um desenvolvimento equilibrado.

Sem radicalismos, para criar filhos equilibrados, inteligentes, fortes e felizes emocionalmente, na verdade, não há receitas: há a nossa aposta de que somos pais e mães suficientemente bons para nossos filhos. Cada maternagem deve ter sua dose de planejamento e preparação, sua pitada de escuta aos seus familiares mais experientes, grandes doses de afeto, paciência e insistência, além de uma grande aposta de que tudo vai dar certo!

O segredo está na busca incessante pelo equilíbrio. Não deixe os manuais se tornarem uma camisa de força e nem tampe os olhos para os aspectos evolutivos do Século XXI. O nosso equilíbrio de pais é a balança que equilibra nossos filhos.



(Gyselle Bessa é pedagoga, especialista em Educação Infantil, vice-diretora da Escola Interamérica de Goiânia)