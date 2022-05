Na contemporaneidade, trabalhar e amar são as duas principais fontes de satisfação humana. Essa foi a definição de felicidade que Freud nos ofereceu em 1930.

Para muitos, parece difícil pensar que o trabalho e o amor possam estar presentes, ao mesmo tempo, na realização do ofício e na construção das relações afetivas. Uma pessoa pode amar sua família e trabalhar para construir seus vínculos e no trabalho encontrar prazer em realizar seu talento e produzir conhecimento, riqueza e oferecer serviço e soluções.

Esse amar e trabalhar integrado depende de alguns fatores para se materializar. Em primeiro lugar é preciso autoconhecimento suficiente para descobrir em que área do mercado seremos mais capazes de realizar nosso talento e encontrar satisfação. A percepção de si mesmo pode ser desenvolvida com o auxílio do núcleo familiar e do ambiente escolar, desde o ensino fundamental.

Outro ponto importante é não romantizar o trabalho, entendendo que vamos encontrar obstáculos e teremos que tolerar um certo grau de desprazer para nos mantermos atuantes e produtivos.

Em terceiro lugar considerar que o ambiente de trabalho precisa oferecer um espaço para que a nossa personalidade e jeito de ser sejam respeitados. Corporações, instituições e empresas, que aceitam a expressão da personalidade de seus componentes e que reconhecem que seus colaboradores são humanos e únicos, favorecem a promoção da saúde mental no ambiente de trabalho.

Certo que cada cargo exige habilidades específicas e posturas profissionais esperadas, o papel do RH, na seleção de pessoal é imprescindível. São profissionais capazes de escolher o tipo de personalidade mais compatível para cada posição. Essa decisão, quando assertiva, beneficia o trabalhador que terá mais chance de se realizar naquele emprego e evita que a empresa ou a instituição seja prejudicada com rotatividade de pessoas, evitando gastos e desgastes com contratação e demissão de funcionários ou servidores.

Além disso, grupos e instituições, que investem em sustentabilidade emocional, obtêm sucesso no seu faturamento e aumentam a qualidade do produto e do serviço. Quando identificam momentos de desequilíbrio emocional dos seus colaboradores e auxiliam na busca de tratamento, facilitam o caminho para resoluções e promoção de saúde mental.

Outro ponto fundamental para amar e trabalhar é encontrar uma relação profissional que tolere nossos erros. Entender que somos humanos e inacabados é fundamental para a expressão mais criativa e saudável do trabalhador. Não estou falando aqui de equívocos éticos ou falhas graves, mas do reconhecimento de que somos eternos aprendizes.

Considerar que somos aprendizes me parece bastante realista. Por isso empresas que investem em aprimoramento, capacitação e treinamento de pessoal obtêm bons resultados.

Freud observa que, embora o trabalho seja uma importante fonte de satisfação, “é pouco apreciado como via para a felicidade pelos seres humanos”. Muitas empresas, repartições e instituições resistem em apreender o trabalho de maneira integrada. Se faz fundamental mudar essa cultura de mercado.

A mente humana é um importante recurso. Quem investe em sustentabilidade emocional e reconhece a importância da expressão dos desejos individuais e da personalidade no contexto profissional previne acidente, afastamento por atestado médico, conflitos interpessoais e ambiente inóspito. Além de tudo, a promoção da saúde mental e da qualidade de vida no trabalho é um compromisso comunitário fundamental para o desenvolvimento social e econômico de qualquer nação.



(Maysa Balduino é psicanalista clínica, membro da SBPGoiânia e professora de Teoria Freudiana na residência médica da Pax Instituto de Psiquiatria)