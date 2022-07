“Esse período de pandemia é, no geral, como se fosse um vazio para mim. Foi uma experiência de solidão, especialmente no início. Não lembro de muita coisa que aconteceu em detalhes, mas lembro de me sentir triste, com muita saudade dos meus colegas e da minha família, do ambiente da escola e de sair de casa”, conta a estudante Lara Rezende de Abreu, de 14 anos, sobre o período de maiores restrições e reclusão.

O Brasil foi o país que ficou com as escolas fechadas por mais tempo durante a pandemia de Covid-19. Os impactos desse período para os adolescentes foram significativos em diversos âmbitos e jogou luz sobre um debate que já era urgente: a saúde mental desses indivíduos. “A adolescência já é por si só um período conflituoso, de mudanças muito grandes tanto fisicamente, com as alterações hormonais, como na parte psíquica e emocional”, comenta a psicóloga e psicanalista Larissa Câmara, especialista em problemas do desenvolvimento da criança e do adolescente e idealizadora do projeto PsiQUÊ?.

Ela aponta que nessa fase (na faixa dos 12 a 18 anos) é quando o indivíduo conquista uma certa independência e um pouco mais de liberdade, fora da tutoria dos pais. “A criança é muito identificada com os pais e quando começa a conviver em grupos sociais, observando comportamentos diferentes dos habituais da casa, começa a ponderar: será que penso como meus pais mesmo ou será que não? E isso é necessário e deve ser estimulado, por ser um período de mudanças, incertezas e questões relacionadas à autoestima”, diz. E o que aconteceu na pandemia: etapas importantes foram perdidas com o isolamento, especialmente essa saída de casa para o social, com o acréscimo da hiperdigitalização.

A mãe de Lara, a engenheira civil e professora universitária Lilian Ribeiro de Rezende, de 47 anos, comenta que a família tem uma filosofia de vida de não ser muito ligada ao ambiente virtual. “Ela tinha a vivência, claro. Usava o computador para fazer as atividades da escola e o tablet para alguns joguinhos, mas esse uso sempre foi muito controlado, limitado aos fins de semana”, diz. A filha também não tinha o perfil de gostar de celular ou videogame, segundo ela. “Ela gosta muito de livros e prefere ler no papel do que em telas”, conta. A paixão da garota rendeu até a publicação do seu primeiro livro, lançado em 2021.

Até então, Lara nem tinha celular. Com o início das restrições sanitárias da pandemia, no entanto, todas as atividades da garota migraram para o ambiente on-line. “Não teve como. Até atividade física a gente fazia com professor on-line. As aulas de música também migraram, além da escola”, diz Lilian. Por consequência, o tempo de tela da filha aumentou drasticamente e algumas estratégias foram adotadas para amenizar a situação. “Virou regra que a Lara é quem tinha que descer com a nossa cachorrinha para dar uma andada, aliviada e desestressada, já que não podia fazer muita coisa na rua”, conta.

A garota lembra que teve muita dificuldade de se adaptar a esse período mas, apesar dos momentos angustiantes, ela observa que muitos amigos e conhecidos sofreram ainda mais do que ela nesse período. “Tenho amigos que acabaram criando uma dependência do celular, um vício quase. Teve toda a questão das perdas na família também. E aí teve gente que desenvolveu ansiedade, transtornos alimentares, depressão e que estão até hoje lutando contra isso”, comenta.

As redes de apoio virtuais, como os grupos de colegas para trocar informações foram de grande ajuda, segundo a mãe. “Foi um período de muitas perdas, inclusive no processo de aprendizagem. Agora vai um tempo para a gente resgatar isso”, diz. Assim que as aulas voltaram ao formato presencial, Lara estava de volta à escola. “Sempre a orientamos sobre os cuidados com a máscara e higienização, então ela voltou muito consciente e confiamos nela”, diz.