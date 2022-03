Em Pantanal (Globo), após alguns anos do sumiço de seu pai Joventino (Irandhir Santos), José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) assume com maestria os negócios da família no Pantanal. Em sua fazenda, além dos fiéis peões Quim (Chico Teixeira) e Tião (Fábio Neppo), moram também Filó (Leticia Salles/Dira Paes) e o filho Tadeu (Lucas de Oliveira dos Santos/Gustavo Corasini/José Loreto). Filó é apaixonada por Zé Leôncio, que nutre por ela muito respeito desde que a moça chega grávida em sua porteira pedindo abrigo e trabalho.

Quando ele resolve ir ao Rio de Janeiro cobrar uma dívida de um trapaceiro, Filó fica com o coração apertado. E não é a única. Ao partir para Campo Grande, para pegar o voo com destino ao Rio de Janeiro, Zé conversa com Eugênio (Almir Sater). Não são necessárias muitas palavras do enigmático chalaneiro para que Zé Leôncio fique com uma pulga atrás da orelha: “Será que o grande amor de sua vida está ao seu lado? Será que deve investir neste relacionamento?”

As dúvidas, contudo, perdem espaço quando o peão chega ao seu destino final e conhece Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles). A primeira impressão dos dois é a mesma: um é excêntrico aos olhos do outro, o que acaba por despertar um interesse imediato e mútuo. Madeleine está cansada da vida que leva, das constantes trocas de namorado e da falta de profundidade de uma vida de aparências. E José Leôncio está, de certa forma, em busca de um grande amor, de uma companhia.

E apesar de toda a força da paixão que os une desde o primeiro beijo, será um desafio para que esse amor floresça. Além do ex-namorado Gustavo (Gabriel Stauffer/Caco Ciocler) e da mãe, Mariana (Selma Egrei), Madeleine ainda terá de enfrentar a cobiça de sua irmã Irma (Malu Rodrigues/Camila Morgado) em cima de José Leôncio.